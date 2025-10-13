Filmski festival: In Liebe eure Hilde

Tridnevni filmski festival spominjanja

15. oktober 2025

Neues Volkskino Celovec

In Liebe eure Hilde 2024, 125 min

Po filmu pogovor z Andreasom Kranebitterjem (vodja Dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora), Liso Rettl (zgodovinarka) in Majo Haderlap (pisateljica).

Moderacija: Herwig Oberlerchner

VSTOP PROST

Leto 2025 je po vsej Evropi posvečeno spominu: 80 let po osvoboditvi izpod nacističnega režima in začetku demokratične obnove. Tudi Koroška se s pobudo Koroškega kulturnega gremija vključuje v to leto spominjanja. Različni projekti po vsej Koroški – razstave, gledališče, ples, film in biografsko delo – ustvarjajo mnogoglasne poudarke, omogočajo posredovanje znanja in nagovarjajo čustva.