Filmski festival: In Liebe eure Hilde

sreda
19:00
Celovec/Klagenfurt
Volkskino – Občinski center Šentrupert
15. oktober 2025
Neues Volkskino Celovec
In Liebe eure Hilde 2024, 125 min
Po filmu pogovor z Andreasom Kranebitterjem (vodja Dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora), Liso Rettl (zgodovinarka) in Majo Haderlap (pisateljica).
Moderacija: Herwig Oberlerchner
VSTOP PROST
Leto 2025 je po vsej Evropi posvečeno spominu: 80 let po osvoboditvi izpod nacističnega režima in začetku demokratične obnove. Tudi Koroška se s pobudo Koroškega kulturnega gremija vključuje v to leto spominjanja. Različni projekti po vsej Koroški – razstave, gledališče, ples, film in biografsko delo – ustvarjajo mnogoglasne poudarke, omogočajo posredovanje znanja in nagovarjajo čustva.
PDF Letak prireditve
