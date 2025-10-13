Filmski festival: How I became a Partisan

Tridnevni filmski festival spominjanja

15. oktober 2025

19:00 Container 25 Volšperk/Wolfsberg

How I became a Partisan SL / CZ, 2021, 93 min, OmU

Po filmu pogovor z režiserko Vero Lacková, Simono Schönett in Alexandro Schmidt.

Moderacija: Elena Messner

VSTOP PROST

Leto 2025 je po vsej Evropi posvečeno spominu: 80 let po osvoboditvi izpod nacističnega režima in začetku demokratične obnove. Tudi Koroška se s pobudo Koroškega kulturnega gremija vključuje v to leto spominjanja. Različni projekti po vsej Koroški – razstave, gledališče, ples, film in biografsko delo – ustvarjajo mnogoglasne poudarke, omogočajo posredovanje znanja in nagovarjajo čustva.