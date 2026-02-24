Filmski festival: Dnevi etnografskega filma

Dnevi etnografskega filma so član Evropske koordinacije festivalov antropološkega filma (CAFFE).

Gosposka dvorana Zemljepisnega muzeja / Gosposka Hall GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, 1000 Ljubljana

Dnevi etnografskega filma (DEF) od leta 2015 potekajo bienalno, v vmesnih letih pa jih nadomeščajo posebni dogodki, kot so retrospektive in filmski seminarji. Letošnji seminar temelji na dveh izhodiščih: povezovalnem, saj krepi sodelovanje med raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami (npr. z Arktično univerzo v Tromsøju in Muzejem Makedonija), ter tematskem, ki se osredotoča na odnos človeka do okolja in družbe onkraj delitev med naravo in kulturo.

Predvajani filmi, nastali večinoma v okviru raziskovalnih projektov, obravnavajo teme okolja, trajnosti, rokodelstva, vsakdanjega življenja in odnosa do živali na različnih koncih sveta. Seminar spodbuja tudi izmenjavo metodoloških pristopov na področju vizualne antropologije.

Poseben dogodek je projekcija digitaliziranega filma Galjevica (1977) Naška Križnarja, ki je nastal v okviru etnološke raziskave ljubljanskega delavskega naselja. Film je bil leta 2024 digitaliziran in zvočno obnovljen.

Več na: https://www.def.si/spored-2026/