Filmski festival: Der schönste Tag

Tridnevni filmski festival spominjanja

15. oktober 2025

19:00 Millino Millstatt / Milštat

Der schönste Tag 2021, 112 min

Po filmu pogovor med režiserjem Fabianom Ederjem in Mario Pohn-Lauggas. Moderacija: Sara Pan

VSTOP PROST

Leto 2025 je po vsej Evropi posvečeno spominu: 80 let po osvoboditvi izpod nacističnega režima in začetku demokratične obnove. Tudi Koroška se s pobudo Koroškega kulturnega gremija vključuje v to leto spominjanja. Različni projekti po vsej Koroški – razstave, gledališče, ples, film in biografsko delo – ustvarjajo mnogoglasne poudarke, omogočajo posredovanje znanja in nagovarjajo čustva.