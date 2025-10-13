Novice logo
sreda

15. 10. 2025

Filmski festival: Der schönste Tag

19:00

Milštat / Millstatt

Millino

Tridnevni filmski festival spominjanja

15. oktober 2025

Der schönste Tag 2021, 112 min

Po filmu pogovor med režiserjem Fabianom Ederjem in Mario Pohn-Lauggas. Moderacija: Sara Pan

VSTOP PROST

Leto 2025 je po vsej Evropi posvečeno spominu: 80 let po osvoboditvi izpod nacističnega režima in začetku demokratične obnove. Tudi Koroška se s pobudo Koroškega kulturnega gremija vključuje v to leto spominjanja. Različni projekti po vsej Koroški – razstave, gledališče, ples, film in biografsko delo – ustvarjajo mnogoglasne poudarke, omogočajo posredovanje znanja in nagovarjajo čustva.

