Filmski festival: Dass wir ihre Stimmen weitertragen

Tridnevni filmski festival spominjanja

15. oktober 2025

Neues Volkskino Celovec

Dass wir ihre Stimmen weitertragen

2024, 55 min

Po filmu pogovor z aktivistkami in aktivisti iz filma ter s Cornelio Kogoj iz Iniciative za manjšine. Moderacija: Cornelia Kogoj

VSTOP PROST

Leto 2025 je po vsej Evropi posvečeno spominu: 80 let po osvoboditvi izpod nacističnega režima in začetku demokratične obnove. Tudi Koroška se s pobudo Koroškega kulturnega gremija vključuje v to leto spominjanja. Različni projekti po vsej Koroški – razstave, gledališče, ples, film in biografsko delo – ustvarjajo mnogoglasne poudarke, omogočajo posredovanje znanja in nagovarjajo čustva.