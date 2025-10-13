Filmski festival: Dass wir ihre Stimmen weitertragen

sreda
17:00
Celovec/Klagenfurt
Volkskino – Občinski center Šentrupert
15. oktober 2025
Neues Volkskino Celovec
Dass wir ihre Stimmen weitertragen
2024, 55 min
Po filmu pogovor z aktivistkami in aktivisti iz filma ter s Cornelio Kogoj iz Iniciative za manjšine. Moderacija: Cornelia Kogoj
VSTOP PROST
Leto 2025 je po vsej Evropi posvečeno spominu: 80 let po osvoboditvi izpod nacističnega režima in začetku demokratične obnove. Tudi Koroška se s pobudo Koroškega kulturnega gremija vključuje v to leto spominjanja. Različni projekti po vsej Koroški – razstave, gledališče, ples, film in biografsko delo – ustvarjajo mnogoglasne poudarke, omogočajo posredovanje znanja in nagovarjajo čustva.
PDF Letak prireditve
