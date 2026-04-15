Filmske dokumentacije iz Ziljske doline

FILMSKE DOKUMENTACIJE ZILJSKEGA NAREČJA IN TRADICIONALNE KULTURE: ŠTEHVANJE, OBREDNE PESMI IN KALEDA – predavanje na Univerzi v Mariboru: 16. APRIL 2026, 15:30, Amfiteater Vladimira Bračiča na Filozofski fakulteti (Koroška cesta 160, Maribor).

** Predavateljica prof. dr. Herta Maurer-Lausegger bo študirajočim, strokovnjakom in širši javnosti predstavila svoje dialektološko-etnološke filmske projekte iz Ziljske doline.

** Prireditev bo glasbeno odobril kvartet Dobniško jezero iz avstrijske Koroške.

Ziljska dolina leži na skrajni severozahodni slovensko-nemški jezikovni meji vseslovenskega jezikovnega prostora. Skupaj s filmskim podjetjem ARTIS Filmproduktions-GmbH. je Herta Maurer-Lausegger med letoma 2017 in 2026 dokumentirala govore štirih podnarečij ziljščine ter lokalno koroško nemščino in stare obredne pesmi. Gre za dokumentarne filme o štehvanju in tradicionalni ziljski noši, ki sta, vključno z ziljskimi obrednimi pesmimi, od jeseni 2018 pod zaščito Unesca, ter za običaj trikraljevske „kalede“. Oba običaja sta edinstvena in se tradicionalno izvajata izključno v Ziljski dolini. Predstavitev bo vključevala filmske klipe, dvojezične pesmi in predstavitev film o štehvanju v Blačah. Vljudno vabljeni!