Filmska projekcija in pogovor: 30 let Srebrenica

V okviru spominskega leta 2025 vas Inštitut za slavistiko ter Inštitut za pedagogiko in izobraževalne vede vljudno vabita na dogodek ob 30. obletnici genocida v Srebrenici:

Srebrenica 1995–2025: zgodovina, spomin, odgovornost

Filmska projekcija Quo Vadis, Aida? (Jasmila Žbanić), izvirnik s podnapisi

in

Pogovor z dr. Valentinom Inzkom

(ambasador in visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino, 2009–2021)

v ponedeljek, 30. junija 2025, ob 11.30

v predavalnici 4 Alpen-Adria-Universität v Celovcu (osrednja stavba)

Mednarodno večkrat nagrajeni film Quo Vadis, Aida? (2020) bosanske režiserke Jasmile Žbanić pretresljivo pripoveduje zgodbo tolmačke Aide, ki se je v dramatičnih julijskih dneh leta 1995 znašla razpeta med svojo družino, delo za Združene narode in grozeče množične poboje. Ganljiv film prikaže osebni pogled na dogodke v Srebrenici in približa razsežnost trpljenja – močno, občutljivo in politično relevantno.

Projekcija bo v izvirnem jeziku z nemškimi podnapisi.

Po številnih diplomatskih nalogah in vodstvenih funkcijah – med drugim v Ulan Batorju, Colombu, na Dunaju, v Beogradu, New Yorku, Sarajevu, Pragi in Ljubljani – je bil Valentin Inzko leta 1996 imenovan za veleposlanika v Sarajevu za Bosno in Hercegovino. Leta 2009 je postal visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino, pooblaščenec Združenih narodov za izvajanje resolucije 1031 Varnostnega sveta ZN in Daytonskega sporazuma. To funkcijo je opravljal do leta 2021 – po več kot dvanajstih letih predanega delovanja v in za Bosno in Hercegovino.

Dogodek želi biti prostor spomina, razmisleka in dialoga – proti pozabi in za mirno sobivanje. Veselimo se vaše udeležbe!