petek
Film: Zoran Predin »Praslovan«
19:30
Dunaj/Wien
Urania, Dunaj
Zoran Predin: Film
KRAJ: Dunaj, Urania CEENEMA, Uraniastraße 1, 1010
KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 19.30
Vabljeni na projekcijo filma »Praslovan«, ki spremlja življenjsko in glasbeno pot Zorana Predina – od mladosti v Mariboru do uspehov s skupino Lačni Franz in samostojne kariere.
Po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem Slobodanom Maksimovićem.
Film traja 112 minut in je v slovenščini z angleškimi podnapisi.
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?