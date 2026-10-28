Film: Zoran Predin »Praslovan«

Zoran Predin: Film

KRAJ: Dunaj, Urania CEENEMA, Uraniastraße 1, 1010

KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 19.30

Vabljeni na projekcijo filma »Praslovan«, ki spremlja življenjsko in glasbeno pot Zorana Predina – od mladosti v Mariboru do uspehov s skupino Lačni Franz in samostojne kariere.

Po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem Slobodanom Maksimovićem.

Film traja 112 minut in je v slovenščini z angleškimi podnapisi.