petek

6. 11. 2026

Film: Zoran Predin »Praslovan«

19:30

Dunaj/Wien

Urania, Dunaj

Film: Zoran Predin »Praslovan«
Film: Zoran Predin »Praslovan«

Zoran Predin: Film

KRAJ: Dunaj, Urania CEENEMA, Uraniastraße 1, 1010
KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 19.30

Vabljeni na projekcijo filma »Praslovan«, ki spremlja življenjsko in glasbeno pot Zorana Predina – od mladosti v Mariboru do uspehov s skupino Lačni Franz in samostojne kariere.

Po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem Slobodanom Maksimovićem.

Film traja 112 minut in je v slovenščini z angleškimi podnapisi.

Prireditelj

Slovenski kulturno-informacijski center

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