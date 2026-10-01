petek
Film: »Piliji«
20:00
Bilčovs/Ludmannsdorf
Društvena soba BILKA
FILM »Pilije«
Petek, 16. oktober 2026, ob 20.00
Režija: Samira Fux
Prireditveni kraj: Društvena soba BILKA
Film Piliji (prev. Puškarji) je tihi opazovalec. Stari boji so mimo, vendar so pustili sledi – vidne in nevidne.
Borovlje so poznane po tradicionalni obrti puškarstva. Zgodovina je pustila globoke sledi v kraju blizu slovenske meje. Tam, kjer so se nekoč bojevali vermaht in partizani, še danes izdelujejo puške, ljudski običaji pa imajo še vedno pomembno vlogo.
Samira Fux ne sodi, temveč natančno opazuje in posluša. Skoz skrbno izdelano kontekstualizacijo se razgrinja vsa kompleksnost Koroške/Kärnten kot obmejnega območja.
Režija: Samira Fux
Kamera: Gabriel Monthaler, Samira Fux, Lennart Hüper
Leto: 2026
Država: Avstrija
Dolžina: 77 min
Kategorija: dokumentarni film
Izvorni jezik: nemščina, slovenščina
Podnapisi: angleščina, nemščina
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