FILM »Pilije«

Petek, 16. oktober 2026, ob 20.00

Režija: Samira Fux

Prireditveni kraj: Društvena soba BILKA

Film Piliji (prev. Puškarji) je tihi opazovalec. Stari boji so mimo, vendar so pustili sledi – vidne in nevidne.

Borovlje so poznane po tradicionalni obrti puškarstva. Zgodovina je pustila globoke sledi v kraju blizu slovenske meje. Tam, kjer so se nekoč bojevali vermaht in partizani, še danes izdelujejo puške, ljudski običaji pa imajo še vedno pomembno vlogo.

Samira Fux ne sodi, temveč natančno opazuje in posluša. Skoz skrbno izdelano kontekstualizacijo se razgrinja vsa kompleksnost Koroške/Kärnten kot obmejnega območja.

Režija: Samira Fux

Kamera: Gabriel Monthaler, Samira Fux, Lennart Hüper

Leto: 2026

Država: Avstrija

Dolžina: 77 min

Kategorija: dokumentarni film

Izvorni jezik: nemščina, slovenščina

Podnapisi: angleščina, nemščina