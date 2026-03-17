petek

20. 3. 2026

Film: Exodus 1945: Naša kri

19:00

Beljak / Villach

Cineplexx

Exodus 1945: Naša kri (OmU)

Žanr: drama
Igrajo: Alenka Tetičković, Jernej Kuntner, Krištof Marij Čušin, Luke Bischof, Maša Tiselj, Matevž Müller, Robert Prebil, Valerija Trček
Režija: Vid Planinc
Trajanje: 60 minut

Vsebina:
Maj 1945, Ljubljana. Po koncu druge svetovne vojne in prevzemu oblasti s strani komunistov številni nasprotniki komunizma zapuščajo Jugoslavijo in bežijo k angleškim zaveznikom na Koroško. Skupaj z ranjenimi pripadniki domobranstva v ljubljanskem bolnišničnem vlaku potujeta tudi zdravnika dr. Janez Janež in dr. Valentin Meršol s svojima družinama. Njuna načela in vest sta postavljena na preizkušnjo, ko se soočita s kruto resnico, da ne moreta rešiti vseh – preživetje nekaterih pomeni smrt drugih.

