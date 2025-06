Festival za zvok in poezijo

Med ritmi, poetičnimi glasovi in presenetljivimi odrskimi trenutki praznujemo raznolikost umetnosti – surovo, glasno, tiho, igrivo, globoko in predvsem v živo.

Naj gre za jazzovske zasedbe, spoken-word umetnice, DJ-je ali literarne mejne raziskovalke – tu se srečujejo zvoki in besede, zvočne pokrajine in svetovi besed.

Letos obeležujemo prvo malo obletnico: praznujemo namreč že 5. izdajo letnega literarno-glasbenega festivala liTONale©!

Po nepozabnih nastopih velikih imen, kot so Bodo Hell, Ferdinand Schmalz s Claro Frühstück, Susanna Ridler & Wolfgang Puschnig, Lydia Haider & gebendeit in drugi, bo tudi letos festival prizorišče »spektakla« literarno-performativne scene v Avstriji.

P R O G R A M

ton&ton

Tara C. Meister & Manjana elektro (Bertram Knappitsch, Jana Thomaschütz, Manfred Plessl)



GEORG KREISLER ŠE ŽIVI!

Angelika Hagen / Michael Hornek / Willi Landl / Andi Schreiber / Nika Zach



ÄÄH

Karo Preuschl

Kasala

Fiston Mwanza Mujila & 2HD (Viola Hammer & Patrick Dunst)



What Goes Up Must Come Down

Hans Platzgumer