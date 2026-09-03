Festival DOM:A: raztava »Doma je, kjer je umetnost«

So|Sa, 19.09.2026, 19:30

Dom:a Razstava | Ausstellung

„Doma je, kjer je umetnost. – Zuhause ist dort, wo Kunst ist.“

JULIA SPITZER-WAKOUNIG & LARISSA DUMPELNIK

Fotografija & slikarstvo | Fotografie & Malerei

„Doma je, kjer je umetnost.“

Umetnici skupaj ustvarjata umetniška dela za razstavo, ki bo 19. septembra v Kulturnem domu v Pliberku. Obe radi slikata in fotografirata, saj njima oba ustvarjalna izraza omogočata, da na svoj način pripovedujeta zgodbe in izražata svoje doživljanje sveta.

Tako kot umetnici povezujeta prijateljstvo in ljubezen do umetnosti, se ujemata tudi slikarstvo in fotografiranje. Čeprav uporabljata različna sredstva – eno čopič in barve, drugo svetlobo in objektiv, imata veliko skupnega. Obe zahtevata ustvarjalnost. Tako slika kot fotografija lahko pripovedujeta zgodbo, vzbudita čustva in gledalca spodbudita k razmisleku. Prav zato ju umetnici doživljata kot dve različni poti do istega cilja – ustvarjanja in izražanja občutkov ter edinstvenega pogleda na svet.