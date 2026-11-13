sobota
Festival DOM:A: Anja Smolnik 4tet »Relations | Odnosi«
19:30
Pliberk/Bleiburg
Kulturni dom Pliberk
Anja Smolnik 4tet – Relations | Odnosi
Kdaj: sobota, 28. november 2026, ob 19.30
Kje: Kulturni dom Pliberk
Anja Smolnik 4tet v okviru festivala DOM:A predstavlja projekt »Relations | Odnosi«, ki raziskuje medčloveške odnose in raznolike povezave, ki zaznamujejo ter bogatijo naše življenje.
Jazz pevka Anja Smolnik v svojih avtorskih skladbah, besedilih in mislih črpa navdih iz življenja, prijateljstev, narave, zvoka in tišine ter neizrečenih občutkov. V sodelovanju s kvartetom nastaja živahen zvočni svet, v katerem se glasba prepleta s pripovedjo in improvizacijo.
Line Up: Anja Smolnik (vocals)
Valentin Edelmann (piano)
Jakob Gönitzer (bas)
Thorsten Seidl (drums
Gostujoči glasbenik | Gastmusiker: Michael Marginter (tenorsaxophon)
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