Festival DOM:A: Anja Smolnik 4tet »Relations | Odnosi«

Anja Smolnik 4tet – Relations | Odnosi

Kdaj: sobota, 28. november 2026, ob 19.30

Kje: Kulturni dom Pliberk

Anja Smolnik 4tet v okviru festivala DOM:A predstavlja projekt »Relations | Odnosi«, ki raziskuje medčloveške odnose in raznolike povezave, ki zaznamujejo ter bogatijo naše življenje.

Jazz pevka Anja Smolnik v svojih avtorskih skladbah, besedilih in mislih črpa navdih iz življenja, prijateljstev, narave, zvoka in tišine ter neizrečenih občutkov. V sodelovanju s kvartetom nastaja živahen zvočni svet, v katerem se glasba prepleta s pripovedjo in improvizacijo.

Line Up: Anja Smolnik (vocals)

Valentin Edelmann (piano)

Jakob Gönitzer (bas)

Thorsten Seidl (drums

Gostujoči glasbenik | Gastmusiker: Michael Marginter (tenorsaxophon)