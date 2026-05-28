Fešta: Merjenje Antropocena

6. junij 2026: Merjenje antropocena / Vermessung des Anthropozäns (dvoriščna fešta) – 16.00

20 let a-ZONE

z / mit:

Armin Guerino – otvoritev skulpture »Merjenje antropocena / Die Vermessung des Anthropozäns« v »Labirintu opravljenega dela / Labyrinth der getanen Arbeit«

Maja Haderlap – že ob »razglasitvi« a-ZONE leta 2006 je na Heutennah brala odlomke o svoji babici ter poslušalcem ponudila vpogled v poznejši roman »Angel pozabe« (2011). Tokrat bere iz svojih aktualnih besedil.

Klakradl – pod geslom: »Ko se v a-ZONE poje na Vinkl-Hofu, se ljudje zberejo – in ostanejo skupaj, verjetno vse do jutra …«

Julia Stolba – razstava »Jelkas Traces«. Making of a Graphic Novel je del njenega doktorskega raziskovanja »Disociativni arhiv. Partizani, duhovi in afekti v muzeju Peršman-Hof« (HFBK Hamburg). Razstava prikazuje proces nastajanja stripovske zgodbe in arhivsko delo, ki ga projekt temelji.

Herwig Turk – z instalacijo starih oken ustvarja prostor med notranjostjo in zunanjostjo. Okna iz 50. let prejšnjega stoletja napolni z elementi geografskih, ekoloških, biografskih, zgodovinskih in kulturnih kontekstov, ki se navezujejo na Pecnikovo travnato površino. Instalacija usmerja pogled v »ozadje« in omogoča različne interpretacije. Nazadnje je bila predstavljena leta 2022 v okviru »Operacije Pecnikova trava«.