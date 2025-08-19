Ekskurzija: Iskanje sledi v hrvaški vasi Lipa, 30. April 1944

Na razstavi »Hinschaun! Poglejmo. Kärnten und der Nationalsozialismus. Koroška in nacionalsocializem« je v Koroškem muzeju na ogled ključ vhodnih vrat iz vasi Lipa, ki leži na slovensko-hrvaški meji, 20 kilometrov severno od Opatije. Ključ pripoveduje zgodbo o popolnem uničenje te kraške vasice, 30. aprila 1944, ki so ga izvedli pripadniki vojaških enot SS, vermahta in italijanskih fašistov. Umorjenih je bilo 269 žensk, otrok in moških. Šlo je za enega izmed številnih zločinov, izvedenih v Operativni coni Jadransko primorje pod oblastjo koroškega nacističnega gaulajterja Friedricha Rainerja, višjega vodje SS in policije Odila Globočnika ter generala gorskih enot Ludwiga Küblerja. S pokolom naj bi zlomili protifašistični odpor. Ključ je last Ivana Brindina, enega redkih preživelih. Gre za posojen predmet iz spominskega centra Lipa se spominja (Memorijalni centar Lipa pamti), ki je bil v središču vasi na novo odprt leta 2015. Kulturni center danes ne ohranja spomina zgolj na vsako uničeno hišo in vsako žrtev masakra, temveč prikazuje dolgo kulturno zgodovino Lipe pred zločinom in po njem, življenje ter nove začetke. V okviru LETA SPOMINJANJA/ERINNERUNGSJAHR 2025 bomo obiskali Lipo, kjer so ruševine iz leta 1944, podobno kot v kraju Oradour-sur-Glane v Franciji, ohranjene kot pričevanja nasilja. Po ogledu muzeja se bomo podali na sprehod skozi vas in njeno okolico. Ekskurzijo bomo zaključili s skupnim kosilom.

ABLAUF | SPORED 07:30 › Abfahrt/Odhod › Parkplatz Minimundus, Klagenfurt/Celovec 08:10 › Zustieg/Pristop › ASFINAG-Raststation Rosegg › A 11

11:00–15 :00 › Besuch des Museums in Lipa und Spaziergang in der Umgebung/Obsik muzeja v Lipi in sprehod v okolici

15:30 › Gemeinsames Essen/Skupno kosilo

ca. 21:00 › Rückkehr nach Klagenfurt/Povratek v Celovec

PRISPEVEK › (se pobira na avtobusu)

80 € za redno zaposlene

60 € za študente, brezposelne ter prejemnike socialne pomoči ali minimalne pokojnine

(vključuje avtobusni prevoz, kulturni program in večerjo)

Kontakt: Emil Krištof › 0676 7714038 › [email protected]

Število udeležencev je omejeno, prijava obvezna! Udeležba na lastno odgovornost! Pridržujemo si pravico do spremembe programske in terminske sheme.