petek
Dvodnevni simpozij: Manipulirana javnost
18:30
Dunaj/Wien
Depot – Kunst und Diskussion
Dvodnevni simpozij
Manipulirana javnost
Petek, 16. oktober 2026, 18.30–20.30
Sobota, 17. oktober 2026, 10.00–13.30
Kraj: Depot, Breite Gasse 3, 1070 Dunaj
Kako spletna radikalizacija, dezinformacije in sovražni govor vplivajo na demokracijo in položaj manjšin?
Antisemitske, rasistične, skrajno desničarske, islamofobne ter mizogine in do LGBTQ+ oseb sovražne vsebine se zlasti na družbenih omrežjih širijo z veliko hitrostjo ter lahko krepijo sovraštvo in nasilje nad manjšinami. Tudi lažne novice niso nov pojav, vendar se danes vse bolj uporabljajo kot politično orodje in prispevajo k družbeni polarizaciji.
Pomemben odgovor je medijska pismenost. Sposobnost prepoznavanja dezinformacij in strpnost do dvoumnosti lahko zlasti pri mladih krepita odpornost proti manipulacijam. Hkrati so potrebni tudi strukturni ukrepi – od odgovornosti tradicionalnih medijev v spletnem okolju do podpore alternativnim platformam, ki temeljijo na spoštljivi komunikaciji in odgovornem spletnem vedenju.
V središču dvodnevnega simpozija je vprašanje, kakšne nevarnosti za demokracijo in manjšine predstavljajo dezinformacije ter procesi spletne radikalizacije in kako se je mogoče nanje odzvati.
V sodelovanju z Initiative Minderheiten.
Prijave: [email protected]
Petek, 16. oktober
18.30 – Na račun manjšin: Kako ekonomija pozornosti spodbuja sovraštvo in kako lahko ustvarimo odporne digitalne prostore
Beate Hausbichler, Der Standard
19.00 – Desinformacije, algoritmi in umetna inteligenca
Beate Hausbichler, Der Standard
Viktoria Kirner, pravnica, die_chefredaktion
Hannah Metzler, psihologinja in nevroznanstvenica
Eva Wackenreuther, ORF – preverjanje dejstev
Moderacija: Gerd Valchars, politolog
Sobota, 17. oktober
10.00 – Manjšine v središču: dinamika digitalnega sovražnega komuniciranja
Bianca Kämpf, DÖW
Anastasia Lopez, BAIT
Santino Stojka, Hochschüler*innen Österreichischer Roma und Romnja (HÖR)
Moderacija: Jessica Beer, urednica in lektorica, Initiative Minderheiten
12.00 – Strategije odzivanja in demokratična odpornost
Eşim Karakuyu, digital storytelling von unten
Stefanie Mayer, Institut für Konfliktforschung
Fiona Steinert, Radio Orange 94.0
Moderacija: Stefan Vater, izobraževalec odraslih, Verband Österreichischer Volkshochschulen
PDF Letak prireditve
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