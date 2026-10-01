petek

16. 10. 2026

Dvodnevni simpozij: Manipulirana javnost

18:30

Dunaj/Wien

Depot – Kunst und Diskussion

Dvodnevni simpozij: Manipulirana javnost
Dvodnevni simpozij: Manipulirana javnost

Dvodnevni simpozij

Manipulirana javnost

Petek, 16. oktober 2026, 18.30–20.30
Sobota, 17. oktober 2026, 10.00–13.30

Kraj: Depot, Breite Gasse 3, 1070 Dunaj

Kako spletna radikalizacija, dezinformacije in sovražni govor vplivajo na demokracijo in položaj manjšin?

Antisemitske, rasistične, skrajno desničarske, islamofobne ter mizogine in do LGBTQ+ oseb sovražne vsebine se zlasti na družbenih omrežjih širijo z veliko hitrostjo ter lahko krepijo sovraštvo in nasilje nad manjšinami. Tudi lažne novice niso nov pojav, vendar se danes vse bolj uporabljajo kot politično orodje in prispevajo k družbeni polarizaciji.

Pomemben odgovor je medijska pismenost. Sposobnost prepoznavanja dezinformacij in strpnost do dvoumnosti lahko zlasti pri mladih krepita odpornost proti manipulacijam. Hkrati so potrebni tudi strukturni ukrepi – od odgovornosti tradicionalnih medijev v spletnem okolju do podpore alternativnim platformam, ki temeljijo na spoštljivi komunikaciji in odgovornem spletnem vedenju.

V središču dvodnevnega simpozija je vprašanje, kakšne nevarnosti za demokracijo in manjšine predstavljajo dezinformacije ter procesi spletne radikalizacije in kako se je mogoče nanje odzvati.

V sodelovanju z Initiative Minderheiten.

Prijave: [email protected]

Petek, 16. oktober

18.30 – Na račun manjšin: Kako ekonomija pozornosti spodbuja sovraštvo in kako lahko ustvarimo odporne digitalne prostore
Beate Hausbichler, Der Standard

19.00 – Desinformacije, algoritmi in umetna inteligenca
Beate Hausbichler, Der Standard
Viktoria Kirner, pravnica, die_chefredaktion
Hannah Metzler, psihologinja in nevroznanstvenica
Eva Wackenreuther, ORF – preverjanje dejstev
Moderacija: Gerd Valchars, politolog

Sobota, 17. oktober

10.00 – Manjšine v središču: dinamika digitalnega sovražnega komuniciranja
Bianca Kämpf, DÖW
Anastasia Lopez, BAIT
Santino Stojka, Hochschüler*innen Österreichischer Roma und Romnja (HÖR)
Moderacija: Jessica Beer, urednica in lektorica, Initiative Minderheiten

12.00 – Strategije odzivanja in demokratična odpornost
Eşim Karakuyu, digital storytelling von unten
Stefanie Mayer, Institut für Konfliktforschung
Fiona Steinert, Radio Orange 94.0
Moderacija: Stefan Vater, izobraževalec odraslih, Verband Österreichischer Volkshochschulen

 

Prireditelj

Initiative Minderheiten

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