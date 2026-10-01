Dvodnevni simpozij

Manipulirana javnost

Petek, 16. oktober 2026, 18.30–20.30

Sobota, 17. oktober 2026, 10.00–13.30

Kraj: Depot, Breite Gasse 3, 1070 Dunaj

Kako spletna radikalizacija, dezinformacije in sovražni govor vplivajo na demokracijo in položaj manjšin?

Antisemitske, rasistične, skrajno desničarske, islamofobne ter mizogine in do LGBTQ+ oseb sovražne vsebine se zlasti na družbenih omrežjih širijo z veliko hitrostjo ter lahko krepijo sovraštvo in nasilje nad manjšinami. Tudi lažne novice niso nov pojav, vendar se danes vse bolj uporabljajo kot politično orodje in prispevajo k družbeni polarizaciji.

Pomemben odgovor je medijska pismenost. Sposobnost prepoznavanja dezinformacij in strpnost do dvoumnosti lahko zlasti pri mladih krepita odpornost proti manipulacijam. Hkrati so potrebni tudi strukturni ukrepi – od odgovornosti tradicionalnih medijev v spletnem okolju do podpore alternativnim platformam, ki temeljijo na spoštljivi komunikaciji in odgovornem spletnem vedenju.

V središču dvodnevnega simpozija je vprašanje, kakšne nevarnosti za demokracijo in manjšine predstavljajo dezinformacije ter procesi spletne radikalizacije in kako se je mogoče nanje odzvati.

V sodelovanju z Initiative Minderheiten.

Prijave: [email protected]

Petek, 16. oktober

18.30 – Na račun manjšin: Kako ekonomija pozornosti spodbuja sovraštvo in kako lahko ustvarimo odporne digitalne prostore

Beate Hausbichler, Der Standard

19.00 – Desinformacije, algoritmi in umetna inteligenca

Beate Hausbichler, Der Standard

Viktoria Kirner, pravnica, die_chefredaktion

Hannah Metzler, psihologinja in nevroznanstvenica

Eva Wackenreuther, ORF – preverjanje dejstev

Moderacija: Gerd Valchars, politolog

Sobota, 17. oktober

10.00 – Manjšine v središču: dinamika digitalnega sovražnega komuniciranja

Bianca Kämpf, DÖW

Anastasia Lopez, BAIT

Santino Stojka, Hochschüler*innen Österreichischer Roma und Romnja (HÖR)

Moderacija: Jessica Beer, urednica in lektorica, Initiative Minderheiten

12.00 – Strategije odzivanja in demokratična odpornost

Eşim Karakuyu, digital storytelling von unten

Stefanie Mayer, Institut für Konfliktforschung

Fiona Steinert, Radio Orange 94.0

Moderacija: Stefan Vater, izobraževalec odraslih, Verband Österreichischer Volkshochschulen