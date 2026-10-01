Duhovit gledališki večer: QUEEN MAMA

Gostovanje • theater TiTS*up

„QUEEN MAMA“

Sobota, 17. oktober 2026, ob 19.30

Večer o materinstvu – kraljevski disciplini človeštva!

Štiri ženske s samoironijo, glasbo in iskrenostjo pripovedujejo o preobremenjenosti, ljubezni, nepravičnosti in želji po samoodločanju. Predstava odpira vprašanja o družbenih vlogah, skrbstvenem delu in tem, kako močno patriarhalne strukture zaznamujejo naše življenje.

Prva produkcija koroškega gledališkega kolektiva, ustanovljenega leta 2025, povezuje osebne izkušnje, intervjuje, statistične podatke in odlomke iz besedila »Leaving Carthago«.

Po premieri septembra 2025 v Beljaku so sledile razprodane predstave v Šentvidu, Celovcu in Beljaku.

»QUEEN MAMA« je ganljiv, duhovit in hkrati kritičen gledališki večer o skrbi za druge, svobodi in življenju kot ženska.

Predstava je v nemškem jeziku.