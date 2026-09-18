Družinska delavnica: Naš pisani glasbeni svet

Naš pisani glasbeni svet

V okviru družinske delavnice bosta Sara in Mira Gregorič pripravili interaktivno glasbeno-gibalno delavnico Naš pisani glasbeni svet za otroke od 3. do 6. leta.

Otroci bodo skozi igro, gibanje in muziciranje na odprt in igriv način odkrivali, kako zvenijo barve njihovega doma, ter skupaj ustvarjali raznolik, domiseln in pisan glasbeni svet.

Sobota, 3. 10. 2026, ob 10.00

Trajanje: 90 minut s krajšim odmorom

Izvajalki: Sara in Mira Gregorič

Za otroke: od 3. do 6. leta

Cena: 5€ na osebo

Prijava je obvezna; [email protected]