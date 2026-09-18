sobota
Družinska delavnica: Naš pisani glasbeni svet
10:00
Pliberk/Bleiburg
Kulturni dom Pliberk
Naš pisani glasbeni svet
V okviru družinske delavnice bosta Sara in Mira Gregorič pripravili interaktivno glasbeno-gibalno delavnico Naš pisani glasbeni svet za otroke od 3. do 6. leta.
Otroci bodo skozi igro, gibanje in muziciranje na odprt in igriv način odkrivali, kako zvenijo barve njihovega doma, ter skupaj ustvarjali raznolik, domiseln in pisan glasbeni svet.
Sobota, 3. 10. 2026, ob 10.00
Trajanje: 90 minut s krajšim odmorom
Izvajalki: Sara in Mira Gregorič
Za otroke: od 3. do 6. leta
Cena: 5€ na osebo
Prijava je obvezna; [email protected]
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