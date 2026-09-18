sobota

3. 10. 2026

Družinska delavnica: Naš pisani glasbeni svet

10:00

Pliberk/Bleiburg

Kulturni dom Pliberk

Družinska delavnica: Naš pisani glasbeni svet
Družinska delavnica: Naš pisani glasbeni svet

Naš pisani glasbeni svet

V okviru družinske delavnice bosta Sara in Mira Gregorič pripravili interaktivno glasbeno-gibalno delavnico Naš pisani glasbeni svet za otroke od 3. do 6. leta.

Otroci bodo skozi igro, gibanje in muziciranje na odprt in igriv način odkrivali, kako zvenijo barve njihovega doma, ter skupaj ustvarjali raznolik, domiseln in pisan glasbeni svet.

Sobota, 3. 10. 2026, ob 10.00
Trajanje: 90 minut s krajšim odmorom
Izvajalki: Sara in Mira Gregorič
Za otroke: od 3. do 6. leta

Cena: 5€ na osebo
Prijava je obvezna; [email protected]

Prireditelj

Kulturni dom Pliberk

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