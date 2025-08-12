Druženje pri spomeniku »Spunij se«

Prireditve
Arhiv
Članki
Slovenski tednik za Koroško
NOVICE - Slomedia G.m.b.H
Uredništvo
[email protected]
+43 463 218 880 0
četrtek
17:00
Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental
Šentjakob
Kraj: pri trgu nasproti spomenika
Info: predstavitev spominskih pobud
PDF Letak prireditve
Google Koledar
Ical Koledar
Kako pridem tja?
Fromillerstraße 29
A-9020 Klagenfurt/Celovec
Ilustracije
Mirko Malle & David Kassl
©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt