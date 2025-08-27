Družabno kolesarjenje od Zilje do Podjune »KOLOŠKA«

KSŠŠD vabi na družabno kolesarjenje od Zilje do Podjune:

Na petih postojankah (Zahomec, Šentjakob, Bilčovs, Žitara vas in Pliberk) je skupaj z društvi organizirano druženje, malica in pogovor z lokalnimi prebivalci, kjer si lahko udeleženci poročajo in izmenjujejo informacije o stanju slovenske skupnosti, ugotovitvah in vizijah. S študenti je mogoče kolesariti tudi samo del poti. Vsi iz okolice so vabljeni k najbližji postojanki. Vabljene so osebe vseh starosti. Ljubitelji in ljubiteljice kolesarjanja lahko prinesejo svoj tempo.

Start: 5. 9. 2025, 15.00 železniška postaja Šmohor

Cilj: 7. 9. 2025, 18.00 Kulturni dom Pliberk

Prijave in več informacije na [email protected]