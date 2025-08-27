Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

petek

5. 9. 2025

Družabno kolesarjenje od Zilje do Podjune »KOLOŠKA«

15:00

Šmohor/Hermagor

Železniška postaja Šmohor

Družabno kolesarjenje od Zilje do Podjune »KOLOŠKA«
Družabno kolesarjenje od Zilje do Podjune »KOLOŠKA«

KSŠŠD vabi na družabno kolesarjenje od Zilje do Podjune:

Na petih postojankah (Zahomec, Šentjakob, Bilčovs, Žitara vas in Pliberk) je skupaj z društvi organizirano druženje, malica in pogovor z lokalnimi prebivalci, kjer si lahko udeleženci poročajo in izmenjujejo informacije o stanju slovenske skupnosti, ugotovitvah in vizijah. S študenti je mogoče kolesariti tudi samo del poti. Vsi iz okolice so vabljeni k najbližji postojanki. Vabljene so osebe vseh starosti. Ljubitelji in ljubiteljice kolesarjanja lahko prinesejo svoj tempo.

Start: 5. 9. 2025, 15.00 železniška postaja Šmohor

Cilj: 7. 9. 2025, 18.00 Kulturni dom Pliberk

Prijave in več informacije na [email protected]

 

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt