ponedeljek
Dopoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici
10:00
Celovec/Klagenfurt
Slovenska študijska knjižnica
Dopoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici
Kdaj: ponedeljek, 16. november, ob 10.00
Kje: Slovenska študijska knjižnica, Celovec
Slovenska študijska knjižnica vabi najmlajše ljubitelje zgodb na pravljično urico. Otroci bodo lahko prisluhnili pravljicam in se podali v svet domišljije.
Prijave: 0463/323 85 ali [email protected]
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