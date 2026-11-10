Dopoldanska pravljična urica v Slovenski študijski knjižnici

Kdaj: ponedeljek, 16. november, ob 10.00

Kje: Slovenska študijska knjižnica, Celovec

Slovenska študijska knjižnica vabi najmlajše ljubitelje zgodb na pravljično urico. Otroci bodo lahko prisluhnili pravljicam in se podali v svet domišljije.

Prijave: 0463/323 85 ali [email protected]