Domovina – zapuščena domovina

Sobota, 10. oktober 2026, ob 8.00

Zbirališče: pri Peršmanu, Koprivna pri Železni Kapli

Kulturnozgodovinski pohod s Ferdinandom Bevcem in Zdravkom Haderlapom bo vodil po sledeh zapuščenih gorskih kmetij nekdanje občine Koprivna v vzhodnih Karavankah.

Čezmejni pohod se posveča življenjskim in kulturnim prostorom, ki jih je po prvi svetovni vojni razdelila nova državna meja. Ferdinand Bevc je več kot leto dni raziskoval rodovnike 19 domačij nekdanje občine Koprivna ter zbral podatke o več kot 2400 osebah in njihovih življenjskih zgodbah.

Večurni pohod je srednje zahteven. Potrebni so primerna telesna pripravljenost, planinski čevlji, zaščita pred slabim vremenom in malica.

Obvezno: s seboj vzemite potni list.

Prijave: [email protected] ali +43 (0)699 10717634

Info: www.haderlap.at

Prireditelj: a-ZONE v sodelovanju s SPD Zarja