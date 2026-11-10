DOM:A: Tonč Feinig & The Little Big Band

Tonč Feinig & The Little Big Band

Kdaj: sobota, 14. november 2026, ob 19.30

Kje: Kulturni dom Pliberk

Tonč Feinig & The Little Big Band prihaja z novim programom, ki povezuje jazz, avtorsko glasbo, ljudske napeve in improvizacijo.

Izjemna zasedba okoli koroškega pianista, pevca in skladatelja Tonča Feiniga navdušuje z izrazito glasbeno širino, ustvarjalnostjo in nalezljivo energijo. „Little Big Band“ združuje prožnost manjšega ansambla z zvočno širino večje zasedbe.

Avtorske skladbe, na novo aranžirane ljudske pesmi in glasbena presenečenja iz alpsko-jadranskega prostora se prepletajo z močnimi ritmi, domiselnimi aranžmaji in veseljem do skupnega muziciranja. Med mogočnimi skupinskimi trenutki in intimnimi glasbenimi utrinki nastaja koncertni večer, poln zgodb, spontanih srečanj in navdihujočih zvočnih pokrajin.

Kot vedno pa ne bodo manjkali duhoviti in iskrivi komentarji Tonča Feiniga, ki koncertu dodajo prav poseben pečat.

Predprodaja: 30€

Večerna blagajna: 35€