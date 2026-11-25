DOM:A Koncert – »Soulhotel« – Lara Ruter & Band

Kdaj: sobota, 5. december 2026

Kje: Kulturni dom Pliberk

Pet mladih glasbenikov in glasbenic z Dunaja združuje ljubezen do soul glasbe. Zasedba Soulhotel z izraznim vokalom in nalezljivo ritmično energijo na svoj način interpretira brezčasne soul klasike in sodobne bisere tega glasbenega žanra.

Njihov program sega od intimnih, čustvenih trenutkov do energičnih uspešnic, ki vabijo na plesišče. Obiskovalce čaka raznoliko glasbeno popotovanje, polno soula, čustev in energije.

Nastopajo: