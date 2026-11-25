sobota
DOM:A Koncert – »Soulhotel« – Lara Ruter & Band
19:30
Pliberk/Bleiburg
Kulturni dom Pliberk
DOM:A Koncert – »Soulhotel« – Lara Ruter & Band
Kdaj: sobota, 5. december 2026
Kje: Kulturni dom Pliberk
Pet mladih glasbenikov in glasbenic z Dunaja združuje ljubezen do soul glasbe. Zasedba Soulhotel z izraznim vokalom in nalezljivo ritmično energijo na svoj način interpretira brezčasne soul klasike in sodobne bisere tega glasbenega žanra.
Njihov program sega od intimnih, čustvenih trenutkov do energičnih uspešnic, ki vabijo na plesišče. Obiskovalce čaka raznoliko glasbeno popotovanje, polno soula, čustev in energije.
Nastopajo:
- Lara Rutar – vokal
- Max Wintersperger – klaviature
- Andreas Kauntz – kitara
- Gabriel Kerschbaumer – bas
- Xavier Plus – bobn
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