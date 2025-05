DOLGA NOČ PLESA 2025

30.05.2025 | 18:30 | Villach | Beljak

Eröffnung | Otvoritev: Rathausplatz

Leta 2025 bo Center for Choreography Bleiburg/Pliberk prvič uprizoril dve Dolgi noči plesa v enem vikendu – v Pliberku in Beljaku! Dogodek, ki poteka pod geslom raznolikosti sodobnega plesa, obeta nepozabno izkušnjo za vse ljubitelje:ice plesa. Publika bo vodena skozi mesto ter na različnih prizoriščih doživela sodobni ples. Umetniki:ce iz več kot desetih držav bodo s svojo ustvarjalnostjo oživili:e ulice Pliberka in Beljaka.

TICKETPREISE | CENE:

20 EUR NORMAL

15 EUR Kinder, Jugend und Studierende | otroci, mladina in študenti:ke

RESERVIERUNGEN | REZERVACIJE:

[email protected] | +43 677 62823602