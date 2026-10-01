sreda
Dokumentarna razstava: Slovenska pisana beseda na Koroškem
10:00
Celovec/Klagenfurt
Slovenska gimnazija
Slovenska pisana beseda na Koroškem
Kdaj: sreda, 7. oktober, ob 10.00
Kraj: Slovenska gimnazija in DTAK, Prof. Janežič Platz 1, 9020 Celovec
Vabljeni na dokumentarno razstavo Slovenska pisana beseda na Koroškem, ki predstavlja bogato tradicijo slovenskega pisanja, ustvarjanja in knjižne kulture na Koroškem.
Gradivo za razstavo prihaja iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne.
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