Dokumentarna razstava: Slovenska pisana beseda na Koroškem

Slovenska pisana beseda na Koroškem

Kdaj: sreda, 7. oktober, ob 10.00

Kraj: Slovenska gimnazija in DTAK, Prof. Janežič Platz 1, 9020 Celovec

Vabljeni na dokumentarno razstavo Slovenska pisana beseda na Koroškem, ki predstavlja bogato tradicijo slovenskega pisanja, ustvarjanja in knjižne kulture na Koroškem.

Gradivo za razstavo prihaja iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne.