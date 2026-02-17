četrtek
Dobrodelni koncert: Tussangana
17:00
Velikovec/Völkermarkt
Neue Burg Velikovec / Völkermarkt
OTROŠKI KONCERT TUSSANGANA
Mladinsko društvo IniciativAngola ter Prosvetno društvo Lipa vas prisrčno vabita na dobrodelni koncert »Tussangana«, ki bo v četrtek, 5. 3. 2026, ob 17. uri v Neue Burg v Velikovcu.
Nastopali bodo zbori:
- LŠ Globasnica
- LŠ Šent Peter na Vašinjah
- LŠ Velikovec – mesto (VS Völkermarkt – Stadt)
- LŠ Grebinj
- LŠ Šmarjeta pri Velikovcu
Veseli smo, da bodo otroci iz domače okolice prepevali za svoje vrstnike v Angoli. Izkupiček – prosimo za prostovoljni prispevek – je namenjen projektu „Kruh.Brot.Pão“.
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?