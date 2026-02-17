četrtek

Dobrodelni koncert: Tussangana

17:00

Velikovec/Völkermarkt

Neue Burg Velikovec / Völkermarkt

Völkermarkt Neue Burg | Velikovec

OTROŠKI KONCERT TUSSANGANA

Mladinsko društvo IniciativAngola ter Prosvetno društvo Lipa vas prisrčno vabita na dobrodelni koncert »Tussangana«, ki bo v četrtek, 5. 3. 2026, ob 17. uri v Neue Burg v Velikovcu.

Nastopali bodo zbori:

  • LŠ Globasnica
  • LŠ Šent Peter na Vašinjah
  • LŠ Velikovec – mesto (VS Völkermarkt – Stadt)
  • LŠ Grebinj
  • LŠ Šmarjeta pri Velikovcu

Veseli smo, da bodo otroci iz domače okolice prepevali za svoje vrstnike v Angoli. Izkupiček – prosimo za prostovoljni prispevek – je namenjen projektu „Kruh.Brot.Pão“.

