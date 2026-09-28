sobota

3. 10. 2026

Dobrodelni koncert: Laudate dominum

19:00

Djekše / Diex

Farna cerkev Dješke

Dobrodelni koncert: Laudate dominum
Dobrodelni koncert: Laudate dominum

Laudate Dominum

Sobota, 3. oktober 2026, ob 19.00
Farna cerkev Djekše / Pfarrkirche Diex

Dobrodelni koncert Laudate Dominum bo namenjen zbiranju sredstev za obnovo orgel v farni cerkvi v Djekšah.

Nastopil bo Vokalensemble tonus pod vodstvom Veronike Karner. Na programu bodo dela G. P. Palestrine, Franza Liszta in drugih skladateljev.

Predprodaja: 15 €
Večerna blagajna: 18 €

Vstopnice: 0664 42 43 703

 

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