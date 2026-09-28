Laudate Dominum

Sobota, 3. oktober 2026, ob 19.00

Farna cerkev Djekše / Pfarrkirche Diex

Dobrodelni koncert Laudate Dominum bo namenjen zbiranju sredstev za obnovo orgel v farni cerkvi v Djekšah.

Nastopil bo Vokalensemble tonus pod vodstvom Veronike Karner. Na programu bodo dela G. P. Palestrine, Franza Liszta in drugih skladateljev.

Predprodaja: 15 €

Večerna blagajna: 18 €

Vstopnice: 0664 42 43 703