sobota
Dobrodelni koncert: Laudate dominum
19:00
Djekše / Diex
Farna cerkev Dješke
Laudate Dominum
Sobota, 3. oktober 2026, ob 19.00
Farna cerkev Djekše / Pfarrkirche Diex
Dobrodelni koncert Laudate Dominum bo namenjen zbiranju sredstev za obnovo orgel v farni cerkvi v Djekšah.
Nastopil bo Vokalensemble tonus pod vodstvom Veronike Karner. Na programu bodo dela G. P. Palestrine, Franza Liszta in drugih skladateljev.
Predprodaja: 15 €
Večerna blagajna: 18 €
Vstopnice: 0664 42 43 703
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