Dnevi umetniškega filma: »Koroška zasebno! Filmske raritete iz koroške preteklosti«

Program Dnevov umetniškega filma v Lendhafnu 2025 se tematsko vključuje v osrednje leto dežele Koroške »Spominsko leto 2025: Leto spominjanja«. Oba večera je ponovno kuriral Fritz Hock.

Četrtek, 21. 08. 2025, ob 20.00

Koroška zasebno! Filmske raritete in najdbe

Predstavlja in oblikuje Peter Matha / ORF Deželni studio Koroška, v pogovoru z Wolfgangom Muchitschem, direktorjem koroškega muzeja, in Markusom Maicherjem, filmskim umetnikom.

Otvoritveni film: EARTH WATER MOTOR II, Cosma Grosser & Markus Maicher, 2023, 16mm, 4 min.