četrtek

18. 9. 2025

Dnevi alpsko-jadranske kuhinje »8. Ulica užitkov«

10:00

Celovec/Klagenfurt

Novi trg

 v središču Celovca.

Več kot 50 razstavljavcev – od Štajerske in Koroške do Slovenije, Istre, Furlanije in Benečije – bo predstavilo izjemne izdelke najvišje kakovosti: tartufe, čili, sir, vina, olja, piškote, sladice, polže, mesne izdelke, zelišča in še mnogo več.

Vstop prost

Datum: od 18. do 20. septembra 2025, od 10.00 do 19.00
Naslov: Novi in stari trg
9020 Celovec ob Vrbskem jezeru

