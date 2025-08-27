Dnevi alpsko-jadranske kuhinje »8. Ulica užitkov«

v središču Celovca.

Več kot 50 razstavljavcev – od Štajerske in Koroške do Slovenije, Istre, Furlanije in Benečije – bo predstavilo izjemne izdelke najvišje kakovosti: tartufe, čili, sir, vina, olja, piškote, sladice, polže, mesne izdelke, zelišča in še mnogo več.

Vstop prost

Datum: od 18. do 20. septembra 2025, od 10.00 do 19.00

Naslov: Novi in stari trg

9020 Celovec ob Vrbskem jezeru