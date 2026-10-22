Diskusija »Katera evropska vprašanja so pogosto prezrta?«

Katera evropska vprašanja so pogosto prezrta?

Kdaj: torek, 3. novembra 2026, ob 18.00

Kje: Europahaus Celovec, Reitschulgasse 4

Prenos v živo: radio AGORA

Povezuje: Heinz Pichler

Katere evropske teme ostajajo spregledane in o čem v Evropi govorimo premalo? Radio AGORA vabi na strokovna predavanja in razpravo o evropskih vprašanjih, ki v javnosti pogosto ne dobijo dovolj pozornosti.

Izhodišče večera je oddaja Vive l’Europe, ki na radiu AGORA nastaja od avgusta 2024. V več kot 90 oddajah so s poglobljenim raziskovanjem, pogovori in sodelovanjem s 16 evropskimi radijskimi postajami mreže Euranet Plusosvetlili številne družbeno pomembne evropske teme.

Program

Udeležence bo pozdravil Gabriel Lipuš, direktor radia AGORA. Sledile bodo predstavitve:

Vive l’Europe – približevanje Evrope poslušalcem: urednica Neža Katzmann Pavlovčič bo predstavila oddajo, primere in rezultate njenega dela.

urednica bo predstavila oddajo, primere in rezultate njenega dela. Euranet Plus – skupno ustvarjanje evropskih novic: Hermine Donceel , glavna urednica Euranet Plus News Agency, bo spregovorila o izzivih, poteku in uspehih sodelovanja 16 radijskih postaj.

, glavna urednica Euranet Plus News Agency, bo spregovorila o izzivih, poteku in uspehih sodelovanja 16 radijskih postaj. Evropa skozi regionalno perspektivo: o odnosih med Brusljem in Koroško ter aktualnih izzivih bosta govorila Martina Rattinger, vodja Predstavništva dežele Koroške pri Evropski uniji, in Peter Reichmann, deželni svetnik Koroške.

V podijski razpravi z občinstvom o prezrtih evropskih temah bodo sodelovali Wolfgang Petritsch, Helga Berger in Peter Kaiser.

Večer bodo sklenili glasbeni program in zaključne besede Christopha Zernatta, predsednika Europahausa Celovec. Po dogodku bosta sledila pogostitev in druženje.

Prijava: ime in število udeležencev pošljite na [email protected].