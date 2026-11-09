Občutek za ritem – delavnica rapa in pisanja pesmi

USTVARJALNA GLASBENA DELAVNICA | Ritem, rap in pisanje besedil

Kdaj: sobota, 14. november 2026, od 9.00 do 17.00

Kako nastane dobra rap pesem? Kaj naredi besedilo prepričljivo, kako delujejo rime, ritem in melodija ter kako razviti svoj glasbeni slog?

Na celodnevni delavnici Ritem, rap in pisanje besedil bodo udeleženke in udeleženci pod vodstvom glasbenika, raperja in skladatelja Evana Parksa spoznavali osnove pisanja pesmi in ustvarjanja rap glasbe.

Delavnica bo izrazito praktična in interaktivna. Skozi ustvarjalne vaje, analizo znanih pesmi in samostojno pisanje bodo udeleženci raziskovali strukturo pesmi, rimanje, ritmični tok (flow), refrene (hooks) in različne ustvarjalne tehnike. Ob sprotnih povratnih informacijah bodo lahko razvijali lastne zamisli in besedila.

Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanimata rap in pisanje pesmi, ne glede na predhodne izkušnje. Udeleženci bodo pridobili uporabno znanje za samostojno glasbeno ustvarjanje.

Vodja delavnice: Evan Parks, glasbenik, raper in skladatelj