Delavnica

Preprosto – jesensko lepo

Četrtek, 24. september, ob 14.30

KRAJ: v Tinjskem domu

INFO: trajna dekoracija za notranje prostore

Navdihnjeni z zbranimi naravnimi materiali ustvarjamo aranžmaje v posodah in dekoracije za prostore, ter s tem izražamo in oblikujemo naš notranji svet.

S seboj prinesite: posode, sklede, plitve krožnike, kozarce, železne obroče …

Samo narezano rastlinje, kot so trave, trst, ločje, plodovi, hortenzije itd.

Prispevek: EUR 45,– // dodatni material po potrebi

VODI: Judith Sticker-Wedenig, mojstrica cvetličarstva

PRIJAVE: [email protected] ali 04239 / 26 42