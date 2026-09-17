četrtek
Delavnica: Preprosto - jesensko lepo
14:30
Tinje/Tainach
Dom v Tinjah
Delavnica
Preprosto – jesensko lepo
Četrtek, 24. september, ob 14.30
KRAJ: v Tinjskem domu
INFO: trajna dekoracija za notranje prostore
Navdihnjeni z zbranimi naravnimi materiali ustvarjamo aranžmaje v posodah in dekoracije za prostore, ter s tem izražamo in oblikujemo naš notranji svet.
S seboj prinesite: posode, sklede, plitve krožnike, kozarce, železne obroče …
Samo narezano rastlinje, kot so trave, trst, ločje, plodovi, hortenzije itd.
Prispevek: EUR 45,– // dodatni material po potrebi
VODI: Judith Sticker-Wedenig, mojstrica cvetličarstva
PRIJAVE: [email protected] ali 04239 / 26 42
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