Delavnica: Poezija v stripu!

Mentorja: Andrej Štular, Žiga Sever

Revija Stripburger vabi v sklopu predstavitve na festivalu Vienna Comix Week na delavnico, posvečeno stripovskim preobrazbam poezije. Dogodek se pridružuje obeleževanju Kosovelovega leta 2026 ob 100-letnici pesnikove smrti in raziskuje, kako pesniške podobe preliti v vizualni jezik stripa.

Sodelujoči lahko s seboj prinesejo pesmi, ki bi jih želeli ustripiti – lastne, pesmi najljubših avtorjev ali glasbenih skupin, sicer pa bosta lahko z naborom pomagala tudi mentorja Andrej Štular in Žiga Sever. Po branju pesmi se bodo udeleženci pogovarjali o značilnostih in raziskovali možne načine njihove vizualizacije. Cilj delavnice je, da vsak udeleženec ustvari samostojen strip.

Osnovni materiali bodo zagotovljeni, udeleženci pa lahko prinesejo s seboj svoje najljubše risarsko orodje.

Delavnica je brezplačna. Število mest je omejeno. Prijave obvezne do 28.5.2026.

Prijave in dodatne informacije: [email protected]

V sodelovanju s Stripburger, KSSŠD in Vienna Next Comix.