Delavnica: Odkrivanje sveta umetne inteligence

Odkrivanje sveta umetne inteligence

DELAVNICA ZA ZAČETNICE IN ZAČETNIKE

Kdaj: četrtek, 12. november 2026, od 18.30 do 20.00

Nadaljnja termina: 26. november in 10. december 2026

Umetna inteligenca (UI) postaja vse pomembnejši del našega vsakdana. Na tridelni delavnici za začetnice in začetnikebodo udeleženke in udeleženci korak za korakom spoznavali svet umetne inteligence, preizkušali uporabna digitalna orodja ter odkrivali njihove možnosti in omejitve.

Delavnica bo zasnovana praktično in interaktivno. Udeleženci bodo spoznali, kako z umetno inteligenco ustvarjati besedila, načrtovati potovanja, oblikovati in spreminjati slike ter izdelovati videoposnetke. Posebna pozornost bo namenjena tudi prepoznavanju globokih ponaredkov (deepfake), digitalni varnosti in varnemu upravljanju gesel.

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo brez predhodnega znanja spoznati umetno inteligenco in jo preizkusiti v praksi. Za sodelovanje zadostuje pametni telefon ali prenosni računalnik, uporabljene aplikacije pa bodo brezplačne.

Vodja delavnice: Fabian Smolnik, BA MA, izobraževalec odraslih s poudarkom na digitalnih kompetencah.

Prijava: 042 39/26 42 ali [email protected]