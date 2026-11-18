Odkrivanje sveta umetne inteligence

Kdaj: četrtek, 26. november 2026, ob 18.30

Kje: Katoliški dom prosvete, Proštijska pot 1, 9121 Tinje

Katoliški dom prosvete v Tinjah vabi na delavnico za začetnice in začetnike »Odkrivanje sveta umetne inteligence«, ki jo bo vodil Fabian Smolnik.

Umetna inteligenca (UI) postaja vse bolj prisotna v našem vsakdanjem življenju. Na tridelni delavnici bodo udeleženke in udeleženci korak za korakom spoznavali njene možnosti ter preizkusili različna brezplačna orodja. Ob tem bodo razmišljali tudi o priložnostih, omejitvah in morebitnih tveganjih novih tehnologij.

Vsebina delavnice:

Ustvarjanje besedil z UI: recepti, ideje in potovalni načrti

recepti, ideje in potovalni načrti Oblikovanje slik z UI: spreminjanje fotografij in ustvarjanje novih podob

spreminjanje fotografij in ustvarjanje novih podob Avatarji in videi: spoznavanje videov, ustvarjenih z UI, ter globokih ponaredkov (deepfake)

spoznavanje videov, ustvarjenih z UI, ter globokih ponaredkov (deepfake) Digitalna varnost: ustvarjanje in upravljanje varnih gesel

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo umetno inteligenco bolje spoznati in jo tudi sami preizkusiti. Za udeležbo zadostuje pametni telefon ali prenosni računalnik.

Vodja delavnice: Fabian Smolnik, BA MA, izobraževalec odraslih s poudarkom na digitalnih kompetencah.

Naslednji termin: 10. december 2026

Informacije: 04239 2642 ali [email protected]