Delavnica: O Peršmanovi domačiji

Delavnica

»Zakaj je Peršmanova domačija tako pomemben kraj spomina za koroške Slovence in Slovenke?« /

„Warum ist der Peršmanhof ein so wichtiger Ort für die Kärntner Slowen*innen?“

Ponedeljek, 15. junij, od 17.00 do 19.30

KRAJ: Gebietsbetreuung, Quellenstr. 149, 1100

27. julija 2025 so deloma težko oboroženi policisti vdrli na antifašistični mladinski tabor pri Peršmanovi domačiji na Koroškem. To je kraj, kjer je tik pred koncem druge svetovne vojne, 25. aprila 1945, kmetija družine Sadovnik postala prizorišče enega zadnjih nacističnih vojnih zločinov nad koroško-slovenskim civilnim prebivalstvom. Takrat je policijski polk SS 13 umoril štiri odrasle osebe in sedem otrok.

Danes je Peršmanova domačija eden osrednjih krajev spomina slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Izhajajoč iz aktualnih dogodkov delavnica osvetljuje zgodovino koroških Slovencev ter njihov boj za manjšinske pravice in enakopravnost.

Vodja delavnice: David Ressmann

Prijava: [email protected]