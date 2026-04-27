Delavnica: Leta 2036. Kje bomo koroški Slovenci?

GOVORITI JE POMEMBNO. ŠE BOLJ PA, DA SE GOVORJENO UDEJANJI.

Aleksander Doujak bo udeleženke in udeležence z

inovativnimi sistemskimi pristopi vodil skozi dan.

Osredotočili se bomo na dejanske potrebe koroških

Slovenk in Slovencev, ki naj ne bodo več le ideja

temveč konkreten delovni nalog, ki je potreben za

boljšo prihodnost koroških Slovenk in Slovencev.

S tem projektom želimo vsem koroškim Slovenkam

in Slovencem dati priložnost, da se spopadejo z zgodovino,

identiteto in samoorganizacijo, predvsem pa, da bi našli skupni imenovalec za prihodnost.

K sodelovanju so vabljeni vsi – predstavnice in

predstavniki vseh političnih, kulturnih, mladinskih,

športnih … organizacij koroških Slovenk in Slovencev in vsi, ki jim je prihodnost narodne skupnosti pri srcu.

S profesionalno moderacijo bomo obravnavali pomembna vprašanja, na katera upamo, da bomo dobili tudi odgovore, ki bodo koristni za prihodnost.

• Kako ravnamo z zgodovino?

• Kako naj bi bil organiziran slovenski narod v prihodnosti?

• Kako posredovati slovenščino tudi naslednjim rodovom skupnosti?

• Načrtujmo za prihodnost.

ALEKSANDER DOUJAK, svetovalec za podjetja

Aleksander Doujak že 30 let svetuje korporacijam in

družinskim podjetjem ter je avtor številnih publikacij.

Na univerzah predava o sistemskem svetovanju, strategiji,

inovacijah in upravljanju sprememb