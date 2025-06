Delavnica »Kaj so počeli moji ...? Kaj se je zgodilo z ...?«

Delavnica za raziskovanje družinskih zgodb

Kaj so počeli moji …? Kaj se je zgodilo z …?, 15.00–17.00

KRAJ: Koroški muzej

V sodelovanju s Koroškim deželnim arhivom, Arhivom škofije Krka in Slovenskim znanstvenim inštitutom.

Če želite izvedeti več o vlogi družinskih članov v času nacizma, je ta delavnica prava priložnost.

Kako preveriti (nepopolne) družinske pripovedi ali jih potrditi? Kje v arhivih najti osnovne biografske podatke? Kako zaslediti sledi članstva in funkcij v institucijah nacistične države in Wehrmachta? Kje poiskati informacije o preganjanih ali odporniških sorodnikih? Katere spletne podatkovne zbirke so na voljo?

Na delavnici bodo strokovnjaki za biografske raziskave podali usmeritve in nasvete za samostojno raziskovanje. Udeleženci lahko prinesejo tudi zasebne dokumente iz zapuščin ipd.

Z vami bodo:

Mag. Brigitte Entner (Slovenski znanstveni inštitut),

Mag. Veronika Polloczek (Arhiv škofije Krka),

Mag. Michael Prokosch (Koroški deželni arhiv),

Dr. Peter Pirker (kaernten.museum)