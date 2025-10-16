petek
14:00
Gradec/Graz
Volkskundemuseum am Paulustor
Delavnica
Desničarski ekstremizem nekoč in danes
Petek, 17. oktobra 2025, od 14.00 do 17.00
Volkskundemuseum am Paulustro, Paulustorgasse 11, 8010 Gradec
S pomočjo izbranih razstavnih predmetov bo predstavljena zgodovina desničarskega ekstremizma in vzpostavljena povezava z današnjim časom.
Delavnico bo vodila Bianca Kämpf, dolgoletna sodelavka Arhiva za dokumentacijo avstrijskega odpora / Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), kjer je med drugim odgovorna za projekt »Rechtsextremismusprävention macht Schule«.
Več informacij in prijava: https://initiative.minderheiten.at/wordpress/index.php/2025/10/workshop-rechtsextremismus-damals-und-heute-17-10-2025-volkskundemuseum-am-paulustor-graz/
Delavnica je brezplačna in namenjena izobraževalcem odraslih, posameznim obiskovalcem in mladim odraslim.
