Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

petek

17. 10. 2025

Delavnica: Desničarski ekstremizem nekoč in danes

14:00

Gradec/Graz

Volkskundemuseum am Paulustor

Delavnica: Desničarski ekstremizem nekoč in danes
Delavnica: Desničarski ekstremizem nekoč in danes

Delavnica
Desničarski ekstremizem nekoč in danes

Petek, 17. oktobra 2025, od 14.00 do 17.00
Volkskundemuseum am Paulustro, Paulustorgasse 11, 8010 Gradec

S pomočjo izbranih razstavnih predmetov bo predstavljena zgodovina desničarskega ekstremizma in vzpostavljena povezava z današnjim časom.

Delavnico bo vodila Bianca Kämpf, dolgoletna sodelavka Arhiva za dokumentacijo avstrijskega odpora / Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), kjer je med drugim odgovorna za projekt »Rechtsextremismusprävention macht Schule«.

Več informacij in prijava: https://initiative.minderheiten.at/wordpress/index.php/2025/10/workshop-rechtsextremismus-damals-und-heute-17-10-2025-volkskundemuseum-am-paulustor-graz/

Delavnica je brezplačna in namenjena izobraževalcem odraslih, posameznim obiskovalcem in mladim odraslim.

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt