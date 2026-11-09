sobota

14. 11. 2026

Degustacija vin s petihodnim menijem

13:00

Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental

Centris

Degustacija vin s petihodnim menijem
Degustacija vin s petihodnim menijem

Degustacija vin s petihodnim menijem

KULINARIČNI DOGODEK | ŠENTJANŽ V ROŽU

Kdaj: sobota, 14. november 2026, ob 13.00
Kje: Centris, Šentjanž v Rožu

V gostilni Centris bo potekala degustacija vin Lenzbauer, ki jo bo spremljal izbran petihodni meni.

Obiskovalke in obiskovalci bodo lahko uživali v različnih vinih ter kulinaričnih dobrotah in preživeli prijetno popoldne ob dobri hrani in vinu.

Cena: 48 € na osebo
Prijave in informacije: 0699 11319076

Prireditelj

Centris

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