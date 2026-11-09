Degustacija vin s petihodnim menijem

KULINARIČNI DOGODEK | ŠENTJANŽ V ROŽU

Kdaj: sobota, 14. november 2026, ob 13.00

Kje: Centris, Šentjanž v Rožu

V gostilni Centris bo potekala degustacija vin Lenzbauer, ki jo bo spremljal izbran petihodni meni.

Obiskovalke in obiskovalci bodo lahko uživali v različnih vinih ter kulinaričnih dobrotah in preživeli prijetno popoldne ob dobri hrani in vinu.

Cena: 48 € na osebo

Prijave in informacije: 0699 11319076