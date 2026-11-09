sobota
Degustacija vin s petihodnim menijem
13:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
Centris
Degustacija vin s petihodnim menijem
KULINARIČNI DOGODEK | ŠENTJANŽ V ROŽU
Kdaj: sobota, 14. november 2026, ob 13.00
Kje: Centris, Šentjanž v Rožu
V gostilni Centris bo potekala degustacija vin Lenzbauer, ki jo bo spremljal izbran petihodni meni.
Obiskovalke in obiskovalci bodo lahko uživali v različnih vinih ter kulinaričnih dobrotah in preživeli prijetno popoldne ob dobri hrani in vinu.
Cena: 48 € na osebo
Prijave in informacije: 0699 11319076
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