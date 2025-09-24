Novice logo
nedelja

28. 9. 2025

Dan spomenikov: Odkrijte Gracarce

10:00

Grabalja vas/Grabelsdorf

Grabalja vas

Dan spomenikov: Odkrijte Gracarce
Dan spomenikov: Odkrijte Gracarce

Dan spomenikov:

Od naselja na vrhu hriba do cerkve. Odkrijte Gracarce

Kje: Čurejkriž, Grabalja vas, 9122 Škocjan

Več: www.tagdesdenkmals.at

Prazgodovinska naselbina na umetno ustvarjenih terasah na grebenu Gracarce je raziskovalcem že dolgo znana. Intenzivna poselitev na severnem pobočju hriba se je začela na začetku železne dobe in verjetno trajala do zgodnjega avgustejskega obdobja.

Kulturna pot od Grabalje vasi na goro Šentjur ponuja informacije o preteklih izkopavanjih in njihovi znanstveni oceni. V krožni poti sta vključeni tudi cerkvi Šentdanijel in sv. Jurija. V okviru Dneva spomenikov so na lokaciji na voljo strokovni vodeni ogledi, delavnice in predstavitve.

