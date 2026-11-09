Dan odprtih vrat na VŠG Št. Peter

Kdaj: četrtek, 12. november 2026, od 15.00 do 19.00

Kje: VŠG Št. Peter, Št. Peter/ St. Peter 25, 9184 Šentjakob v Rožu / St. Jakob im Rosental, Avstrija

Višja šola za gospodarske poklice (VŠG) Št. Peter v Šentjakobu v Rožu vabi na dan odprtih vrat! Dogodek je namenjen predvsem učenkam in učencem 9. razreda v Sloveniji oziroma 8. šolske stopnje v Avstriji ter njihovim družinam.

Dijakinje in dijaki bodo obiskovalce popeljali po šoli, šolski kuhinji in internatu ter predstavili šolski vsakdan in možnosti izobraževanja.

VŠG Št. Peter je dvojezična srednja šola na avstrijskem Koroškem, le 20 minut od Jesenic. Petletno izobraževanje poteka v slovenščini in nemščini ter se zaključi z maturo in tremi poklicnimi kvalifikacijami.

Prijava je zaželena, ni pa obvezna: hlw-stpeter.at/dan-odprtih-vrat