četrtek

19. 11. 2026

Dan odprtih vrat na Slovenski gimnaziji

08:00

Celovec/Klagenfurt

Slovenska gimnazija

Dan odprtih vrat na Slovenski gimnaziji
Dan odprtih vrat na Slovenski gimnaziji

Dan odprtih vrat na Slovenski gimnaziji

 

Kdaj: četrtek, 19. november 2026, od 8.00 do 12.00
Kje: Slovenska gimnazija, Prof.-Janežič-Platz 1, Celovec

Slovenska gimnazija v Celovcu vabi na dan odprtih vrat, na katerem bodo bodoči dijaki in dijakinje ter njihovi starši lahko pobliže spoznali šolo.

Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati šolsko okolje, pridobiti informacije o izobraževanju na Slovenski gimnaziji in si ustvariti vtis o vsakdanjem življenju na šoli.

Prireditelj

ZG in ZRG za Slovence

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