Dan odprtih vrat na Slovenski gimnaziji

Kdaj: četrtek, 19. november 2026, od 8.00 do 12.00

Kje: Slovenska gimnazija, Prof.-Janežič-Platz 1, Celovec

Slovenska gimnazija v Celovcu vabi na dan odprtih vrat, na katerem bodo bodoči dijaki in dijakinje ter njihovi starši lahko pobliže spoznali šolo.

Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati šolsko okolje, pridobiti informacije o izobraževanju na Slovenski gimnaziji in si ustvariti vtis o vsakdanjem življenju na šoli.