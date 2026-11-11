četrtek
Dan odprtih vrat na Slovenski gimnaziji
08:00
Celovec/Klagenfurt
Slovenska gimnazija
Dan odprtih vrat na Slovenski gimnaziji
Kdaj: četrtek, 19. november 2026, od 8.00 do 12.00
Kje: Slovenska gimnazija, Prof.-Janežič-Platz 1, Celovec
Slovenska gimnazija v Celovcu vabi na dan odprtih vrat, na katerem bodo bodoči dijaki in dijakinje ter njihovi starši lahko pobliže spoznali šolo.
Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati šolsko okolje, pridobiti informacije o izobraževanju na Slovenski gimnaziji in si ustvariti vtis o vsakdanjem življenju na šoli.
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