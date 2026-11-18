četrtek
Dan odprtih vrat na Dvojezični trgovski akademiji
08:00
Celovec/Klagenfurt
Dvojezična trgovska akademija
Dan odprtih vrat na Dvojezični trgovski akademiji
Kdaj: četrtek, 26. november 2026, od 8.00 do 13.00
Kje: Dvojezična zvezna trgovska akademija (DTAK), Prof.-Janežič-Platz 1, Celovec
Dvojezična zvezna trgovska akademija v Celovcu (DTAK) vabi na dan odprtih vrat.
Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati šolo, njeno izobraževalno ponudbo in dvojezični pouk ter dobiti vpogled v šolski vsakdan.
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