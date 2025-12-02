Čupakabra Cirkus z magičnim Čupakabra Brunchom

Letos se bo adventni čas na gradu začel na posebej igriv način, saj bomo gostili pravi cirkus, ki bo navdušil naše najmlajše obiskovalce.

Cirkus Čupakabra nastopa že več kot dve desetletji in občinstvo navdušuje s svojo edinstveno mešanico domišljije, humorja, žongliranja in akrobatike. Za otroke – in vse, ki so v srcu ostali mladi – so pripravljene dve prav posebni praznični predstavi sodobnega, popolnoma neverbalnega cirkusa, ki s svojo energijo in vizualno magijo začara gledalce vseh starosti.

Predstava:

21. december 2025 ob 10.00

Po vsaki predstavi bo sledila sproščena in igriva fotografska srečanja, ki bo malčkom (in njihovim staršem) pričarala še eno dragoceno spremljevalno doživetje.

Da bo vaš družinski izlet popoln, ste vabljeni, da dopoldne nadaljujete z očarljivim Čupakabra Brunchom. Uživajte v sproščenem, prazničnem vzdušju, ustvarjalnih okusih in jedeh iz skrbno izbranih regionalnih sestavin – vse to ob razgledu na vinograde v njihovem zimskem okrasu.

Posebna ponudba za družine:

Otroci do 6. leta lahko na Čupakabra Brunch pridejo brezplačno, če imajo vstopnico za predstavo Čupakabra in jih spremlja odrasla oseba z veljavno vstopnico za Čupakabra Brunch.