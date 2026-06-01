Celovški festival: skupina Laibach

Laibach

4. junij, ob 21.00, grajsko dvorišče /Burghof

Legendarna slovenska skupina Laibach se leta 2026, ob izidu novega albuma Musick, podaja na turnejo in predstavlja povsem nov koncertni program, ki poleg izbranih skladb iz svojega obsežnega repertoarja vključuje tudi novo gradivo. Med njimi sta presenetljivo plesna skladba Allgorhythm in ganljiva priredba rock balade I Want To Know What Love Is.

Prvi studijski album po izidu Spectre je, kot je za kultno slovensko skupino značilno, ambivalenten odziv na duh časa. Elektronski pop elementi z nalezljivimi melodijami se prepletajo z nezamenljivim zvokom Laibacha in njegovo visoko umetniško ambicijo.

Že več kot štiri desetletja Laibach združuje glasbo, performans, vizualno govorico in politično refleksijo v edinstveno multimedijsko celostno umetnino. Dvorišče gradu v Celovcu bo tako znova postalo prostor, kjer se bo mogoče potopiti v svet Laibacha – zbrano, silovito in neposredno.