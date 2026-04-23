Cankarjevi dnevi: Literarni sprehod »Nato me je Dunaj vzel v svoje naročje …«

Vabimo vas na ogled Cankarjevega Dunaja. Vodička Tina Lackner nam bo predstavila lokacije, ki so navdihovale Ivana Cankarja in ga oblikovale kot umetnika.

Tina Lackner je znanstvena raziskovalka, muzeologinja in turistična vodnica, ki svoje delo posveča raziskovanju, ohranjanju in predstavljanju kulturne dediščine. Od leta 2024 je zaposlena kot znanstvena raziskovalka ter kot referentka za znanstveno komunikacijo v Zentrum für Kulturen und Technologien des Sammelns na Univerzi v Kremsu. Njeno delo se osredotoča na sodobne pristope k upravljanju zbirk, raziskovanje materialne kulture ter razvoj inovativnih načinov posredovanja znanstvenih vsebin.

Ciljna skupina: odrasli in mladostniki od 12. leta dalje

Vodenje je brezplačno, zaradi omejenega števila mest pa so obvezne prijave najkasneje do 28. aprila 2026 na naslov: [email protected]

V sodelovanju z Inštitut za slavistiko Dunajske univerze, Slovenski inštitut na Dunaju, Veleposlaništvo RS na Dunaju, Javna agencija za knjigo RS, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, Urad vlade za zamejce in Slovence po svetu, Arbeiterkammer Wien, Institut für historische Socialforschung,