Cankarjevi dnevi: Hiša Marije Pomočnice

Vstop skozi glavni vhod od 18:30, vstopnine ni.

Prireditev bo potekala v nemškem jeziku

Trajanje: 80 minut

Priredba besedila: Erwin Köstler in Marija Moßburger

Glasba: Arnold Schönberg, Marij Kogoj in Marija Moßburger

Izvajalca: Erwin Köstler (bralec), Marija Moßburger (klavir)

Hiša Marije Pomočnice (1904)

Ivan Cankar je ob prelomu stoletja v romanu Hiša Marije Pomočnice postavil literarni spomenik socialni ustanovi na Dunaju. Hiša, takrat ustanova za oskrbo “neozdravljivih, revnih in bolnih” v okraju Währing, je bila za Cankarja prizorišče pripovedi o otrocih, ki v zavodu/hiralnici/bolnišnici niso bili deležni le nege in oskrbe, temveč tudi zaščite pred krutimi razmerami, ki so zaznamovale njihova življenja. Roman prikazuje dekleta iz različnih družbenih slojev, ki so doživljala socialno bedo in hudo zanemarjanje, družinsko nasilje in spolno izkoriščanje ter se v zavetju bolniške sobe na svojevrstne načine spoprijemajo z boleznijo in smrtjo. Z nekaj izjemami večina v zavodu najde prostor, v katerem lahko hrepenijo po boljšem življenju. Zaradi jasnosti in poetičnosti dela se ta pripoved uvršča med najvplivnejša/najpomembnejša Cankarjeva dela. Pisatelja nam prikaže kot enega velikih opisovalcev “drugega” Dunaja, nepovezanega z bliščem svetovne prestolnice/velemesta fin de siècla.