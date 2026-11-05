Brigitte Winkler-Komar: Knjiga mojega življenja

KRAJ: Celovec, Mohorjeva knjigarna, Viktringer Ring / Vetrinjsko obmestje 26

KDAJ: sreda, 11. novembra 2026, ob 17. uri

Mohorjeva knjigarna vabi na literarni pogovorni večer »Knjiga mojega življenja« z Brigitte Winkler-Komar, umetnostno zgodovinarko in pravnico, ki od leta 2023 vodi oddelek za umetnost in kulturo pri Koroški deželni vladi.

Gostja bo predstavila svoje najljubše knjige in spregovorila o svojem odnosu do literature. Pogovor bo vodil Mario Friedwagner iz Univerzitetnega kulturnega centra UNIKUM, uvodni pozdrav pa bo namenil dr. Karl Hren, direktor Mohorjeve.

Prireditev bo potekala v nemškem jeziku.